نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة زد وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح غدا منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز وذلك بثلاث مواجهات مثيرة بدوري نايل.

حكام مباراة زد وطلائع الجيش

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة زد وطلائع الجيش والذي جاءت بقيادة أحمد جمال.

ويعاونه وائل شعبان مساعد أول، محمود حسين مساعد ثان، ويتواجد محمد يوسف حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمود ناصف ويعاونه محمود وفا.

موعد مباراة زد وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.