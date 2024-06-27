«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حولا جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، عن استهداف غارة جوية إسرائيلية بلدة حولا بالجنوب اللبناني.





وأشار مراسل القناة، إلى سقوط قتيل بغارة استهدفت بلدة سحمر بالبقاع الغربي في لبنان.

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