نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..رسميًا | رابطة الأندية تُعلن عقوبة الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي وتوقيع غرامة مالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة 27 من الدوري المصري، والتي كانت تضم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي شهدت انسحاب القلعة البيضاء.



وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي والزمالك مساء الثلاثاء الماضي على أرضية استاد القاهرة، إلا أن الأبيض أعلن اعتذاره عن خوض اللقاء بسبب عدم تنفيذ المطالب التي قدمها لـ رابطة الأندية واتحاد الكرة.

الزمالك تمسك بخوض المباريات المؤجلة من الدور الأول للمسابقة أولًا قبل المشاركة في أي مواجهة بالدور الثاني.

وسبق أن أصدرت رابطة الأندية قرارات فورية بعد انسحاب الزمالك باحتساب فوز الأهلي بالمباراة 2-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الزمالك في نهاية الدوري.

عقوبات مباراة الأهلي والزمالك:



- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

- اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0.

-خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لتوضيح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

عقوبات مباراة طلائع الجيش والداخلية:



إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.