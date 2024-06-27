نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن 4 عقوبات على الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن العقوبات التي فرضتها على نادي الزمالك بعد انسحابه في مباراة الجولة الـ27 ضد الأهلي في بطولة دوري Nile لموسم 2023-2024.

عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

وأوضحت رابطة الأندية المصرية أنه تم فرض عدة عقوبات على نادي الزمالك بعد انسحابه من مواجهة الأهلي الذي كان مقررًا لها يوم الثلاثاء الماضي، وفيما يلي تفاصيل العقوبات:

1- فرض غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 100 ألف جنيه بموجب قواعد اللائحة.

2- اعتبار الزمالك مهزومًا في المباراة بنتيجة 2-0.

3- خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك في الدوري، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

4- تقديم مذكرة إلى مجلس إدارة الرابطة للتحقيق في مسؤولية الأطراف المعنية بقرار الانسحاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.