نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد معروف حكما لمباراة المصري والاسماعيلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وشقيقه فريق الاسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم لمباراة المصري والإسماعيلي كل من محمد معروف حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وسمير جمال كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الصباحي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله صبحي العمراوي.

وتنطلق هذه المباراة في السابعة مساء غدا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري.