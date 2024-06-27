الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان

جدة - نرمين السيد - الخارجية الفرنسية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701، لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي.

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