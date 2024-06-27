بعد فوزه بجائزة أفضل مطرب شاب.. أحمد جمال يوجه رسالة لجمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن السلطان أحمد جمال عن فوزه في جائزة الميما كأفضل مطرب شاب، وذلك عبر ستوري صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " ٠

وعلق جمال على الصورة قائلًا:" شكرًا جمهوري الغالي على ثقتكم ودعمكم ٠٠ الحمد لله جائزة أفضل مطرب شاب " ٠

يذكر أن آخر أغنية طرحها المطرب أحمد جمال كانت "في بيتها"، حققت نجاحًا كبيرًا ٠

تعد أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد

فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

أنتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق