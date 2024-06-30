فيفي عبده تهنىء مفيدة شيحة بعد عقد قران نجلتها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة فيفي عبده الإعلامية مفيدة شيحة بعد عقد قران نجلتها من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' الف مبروك لحبيبتي الإعلامية مفيدة شيحة لكتب كتاب بنتها الجميلة منه وعريسها أحمد ربنا يهنيه ويسعدهم"

تصدر اسم الإعلامية مفيدة شيحة تريند محرك البحث جوجل، بعد احتفالها أمس بعقد قران ابنتها منة الله عماد على أحمد محمد بحر وذلك داخل مسجد محمد علي بالقلعة، وحرص عدد كبير من الإعلاميات على مشاركتها فرحتها بتلك المناسبة أبرزهم مريم أمين، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي.

وفي سياق آخر، حرصت مفيدة شيحة على الاحتفال مع ابنتها قبل عقد القران، وشاركت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، وأخرى وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو قائلة: "النهاردة فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي.