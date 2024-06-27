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ميدو: أنا أسعد واحد في العالم بقرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أن الكرة المصرية مازالت مستمرة حتى الأن، معبرًا عن سعادته بموقف الزمالك الأخير.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "مشاكل الكرة المصرية مازالت مستمرة حتى الآن".

وتابع: "الموقف الذي نتواجد فيه بالوقت الحالي بالنسبة للدوري المصري كان متوقعًا، والزمالك اضطر لدخول تلك "الخناقة".

وأكمل: "أنا أسعد واحد في العالم بقرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد ، والزمالك كبير ويقدر يجيب حق الأندية اللي حواليه".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "كل أندية مصر كسبانة من قرار نادي الزمالك بعدم خوض لقاء الأهلي في القمة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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