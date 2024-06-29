عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يطيل أمد الحرب للبقاء في منصبه

جدة - نرمين السيد - قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت، إن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل البقاء في منصبه، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن نتنياهو لن يعيد أبناءنا من غزة حتى يهتز عرشه لذا يجب الخروج إلى الشوارع. وتابعت عائلات المحتجزين، أنهم يتوقعون من وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية إعلان المتسبب بإفشال الصفقة.

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