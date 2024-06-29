نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. من يكون خصم الأهلي في السوبر الأفريقي حال استبعاد الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الجدلات حول إمكانية حصول نادي الزمالك على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للمشاركة في بطولاتها بدايةً من الموسم الجديد. وقد أكدت "كاف" على ضرورة أن تحصل جميع الأندية على هذه الرخصة للمشاركة في المنافسات القارية.

في حال عدم نجاح الزمالك في الحصول على الرخصة في الأيام القادمة، فسيتم استبعاده من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، وسيحرم أيضًا من المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل، بعد تأهله كحامل للقب النسخة السابقة، وذلك بسبب وجود حكم نهائي ضده في قضية لاعبه السابق خالد بوطيب، والذي صدر بقرار من المحكمة الفيدرالية السويسرية في 18 مارس 2024.

وفقًا للوائح "كاف"، فإن الأندية التي لم تسدد مبالغ مستحقة عليها أو لم تتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول 31 مايو 2024، ستحرم من الحصول على رخصة المشاركة في مسابقاتها للموسم القادم.

وتنص المادة 63 من لائحة التراخيص على أنه إذا لم تكن هناك أسباب واضحة للطعن في الدعوى أو الإجراءات، سيظل المبلغ المستحق للدفع.

خصم الأهلي في السوبر الأفريقي حال استبعاد الزمالك

في حال استبعاد الزمالك من مباراة السوبر الإفريقي، سيتعين على النادي الأهلي مواجهة نهضة بركان المغربي، وهو الوصيف في الكونفدرالية في النسخة الأخيرة، بديلًا عن الزمالك الذي يجب عليه سداد مستحقات مقدرة بـ 2.4 مليون يورو للاعبه السابق خالد بوطيب.