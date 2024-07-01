نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكتسح طلائع الجيش برباعية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع الأهلي مع نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة من المارد الأحمر سكنت شباك الجيش، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أحداث اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش

دخل الاهلي اللقاء بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط من اللقاء.

وافتتح إعصار الاهداف اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وعزز النتيجة محمد عبد المنعم بعد تمريرة من حسين الشحات في لدقيقة 38.

وضاعف النتيجة عمرو السولية بهدف في الدقيقة 32، ليصبح هدفه رقم 3000 في كل المواسم مع الأهلي في الدوري المصري.

ومع الدقيقة 89 من عمر اللقاء حصل طلائع الجيش على ركلة جزاء، ولكن أضاعها لاعبهم عمر السعيد.

ومع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع أحرز نجم الأهلي وسام أبو علي الهدف الرابع.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة معها نهاية اللقاء بفوز الأهلي على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة دون رد.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، خلفًا لبيراميدز الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة.