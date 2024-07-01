نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن المباراة المقبلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية بسبب الإيقاف.

طاهر يغيب عن مباراة الأهلي والداخلية

وحصل لاعب الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه اليوم أمام طلائع الجيش.

وكان طاهر محمد طاهر قد حصل على بطاقتين صفراوين أمام كلًا من الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، ليتحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم.

ويتقدم الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة المقامة على استاد الكلية الحربية.