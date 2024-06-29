عائلات المحتجزين: نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل البقاء في منصبه

جدة - نرمين السيد - عائلات المحتجزين

اتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، بأنه يطيل أمد الحرب من أجل البقاء في منصبه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وتابعت عائلات المحتجزين: نحن على وشك اندلاع حرب في الجبهة الشمالية وإذا حدث ذلك فلا أمل في استعادة أبنائنا، ونتوقع من وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية إعلان المتسبب بإفشال الصفقة. وأكدت عائلات المحتجزين: نتنياهو لن يعيد أبناءنا من غزة حتى يهتز عرشه لذا يجب الخروج إلى الشوارع.

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