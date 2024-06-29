هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تحاول سد الفجوات بين حماس وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن واشنطن تحاول سد الفجوات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن واشنطن تسعى لحل الخلاف بشأن الانتقال من المرحلة الأولى لصفقة تبادل المحتجزين للمرحلة الثانية.

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