لزيادة الحركة السياحية والتجارية بمصر.. إطلاق خط جديد بين القاهرة وميلانو

جدة - نرمين السيد - مطار القاهرة يستقبل رحلات جديدة من ميلانو

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات الخط الجديد القادم من مدينة ميلانو الإيطالية على طيران النيل، رحلة رقم "NP 221".





وجاء افتتاح الخط الجديد تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية لمصر. وأعلن محمد الشريف، رئيس القطاع التجاري، عن بدء الرحلات بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وتم استقبال طائرة النيل رحلة رقم "NP 221" برش المياه كتقليد متبع عند وصول رحلات الطيران الجديدة. و بدأت الشركة خطتها التوسعية في شبكتها الدولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما أن هناك خطة لزيادة أسطول الشركة لتلبي احتياجات سوق النقل الجوي والسياحي، وتهدف إلى ربط الشعوب والثقافات والوجهات.

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