نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة أتلفها الهوى.. موديست يغادر الأهلي من الباب الضيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الحكاية وخلصت الحدوتة لأغلى "كوباية شاي" في تاريخ الكرة المصرية شربها جمهور الأهلي على مر التاريخ ،، وزي ماكنا بنسمع في حواديت زمات توتة توتة خلصت الحدوتة ،، وتتر النهاية كتب للفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الأهلي داخل جدران "مختار التتش"

ليعد ظهوره في مباراة فاركو التي أقيمت بالدوري المصري وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف هو الظهور الأخير له بالقميص الأحمر وذلك بعد أن شارك فيها بديلا في الشوط الثانى من عمر اللقاء.

وأنهى مسئولو النادي الأهلى إجراءات إنهاء عقد اللاعب بنهاية يونيو الجاري، وتم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

انضم صاحب الـ36 عاما للقلعة الحمراء مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر لكنه لم يقدم أوراق اعتماده ليتم الاستقرار على توجيه الشكر له من قبل مسئولو الأهلي.

شارك موديست مع الفريق فى 31 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة، وتوج مع زعيم إفريقيا بثلاث بطولات هى "كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا".

من جانبه قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولاعبي الفريق على إقامة حفل تكريم للاعب وذلك بعد انتهاء مشواره مع القلعة الحمراء حيث كان ينص العقد المبرم بينه وبين الأهلي على التوقيع لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائي حال وصول نسبة مشاركة اللاعب إلى 75% من عدد المباريات، وهو ما لم يتحقق.

