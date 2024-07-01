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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل مهاجم الفريق محمود كهربا في حال وصول عرض خارجي مناسب.

شبانة يكشف السر وراء أزمة كهربا في الأهلي



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر غاضب من تصرفات اللاعب كان أخرها أزمته عقب مباراة فاركو الأخيرة مع المدرب المساعد.

وتابع شبانة بأن كهربا لديه عرض من نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا للدوري الممتاز من خلال بعض المسؤولين الذين على معرفة جيدة بكهربا منذ فترة تواجده مع اتحاد جدة.

واختتم شبانة بأن موافقة كولر على رحيل كهربا كانت بمثابة المفاجأة للجنة التخطيط خاصة بعد رحيل موديست وعدم وجود مهاجم بالقائمة سوى وسام أبو علي.

