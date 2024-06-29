إعلام فلسطيني: وصول شهيد لمستشفى المعمداني إثر استهداف شرق غزة

جدة - نرمين السيد - المستشفى المعمداني في غزة

كشف إعلام فلسطيني: وصول شهيد لمستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال للأهالي في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن "قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرقي رام الله بالضفة الغربية، واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية قرية قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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