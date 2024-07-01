نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- البترول: وقف تخفيف الأحمال نهائيًا بعد الاتفاق على شحنات غاز مسال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل الحكومة المصرية على مواجهة أزمة الكهرباء بجدية، حيث أعلن حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن اجتماعات مستمرة بين وزارة الكهرباء والشركات القومية لمناقشة خطط تعديل تخفيف الأحمال الكهربائية.

هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للعمل على وضع حلول فورية للتغلب على التحديات المتعلقة بالطاقة.

استيراد الغاز المسال لضمان استمرارية الكهرباء

تم التوصل إلى اتفاق بشأن استيراد 21 شحنة من الغاز المسال خلال الأشهر القادمة بهدف تجنب قطع الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي.

وقد وصلت أول شحنة من الغاز المسال اليوم إلى مصر، مع الخطط لاستقبال المزيد من الشحنات بشكل متقطع خلال الأشهر القادمة.

تأمين كميات كافية من الغاز لدعم الصناعات

متحدث وزارة البترول أوضح أن هناك جهودًا مستمرة لتأمين كميات كافية من الغاز لضمان عدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، بما في ذلك دعم مصانع الأسمدة التي تعاني من نقص الإمدادات.

تم التأكيد على أنه بفضل هذه الجهود، بدأت مصانع سيدي كرير بالفعل في استئناف العمل بعد فترة قصيرة من التوقف الطارئ.

تحفيز الإنتاجية وتأمين الاستقرار

من جانبه، أشار متحدث الكهرباء إلى خطط لضخ كميات كبيرة من الغاز إلى مصانع الأسمدة خلال الفترة المقبلة، بمجرد وصول المزيد من الشحنات الخارجية.

هذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاجية الصناعية وضمان استقرار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز.

بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، تستمر مصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مستقبل مستدام للطاقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تعد هذه الجهود خطوة إيجابية نحو تلبية احتياجات الشعب المصري ودعم القطاعات الصناعية الحيوية في البلاد.