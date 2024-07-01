نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجمعات للخدمات الحكومية ومراكز للشباب.. مشروعات تنموية شاهدة على إنجارات حياة كريمة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال مبادرة حياة كريمة، تنشر السعادة في كافة ربوع الريف المصري، من خلال سواعد المشتغلين بها في جميع القرى المصرية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذه القرى، وتوفير الخدمات بها، والحياة الكريمة للشعب المصري، الذي عانى في هذه المناطق لسنوات عديدة من الإهمال وتوفير متطلبات ومقومات الحياة البسيطة واليومية، ولكن القيادة السياسية وفي مقدمة الصفوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى معيشة المواطن المصري بما يتناسب مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء الجمهورية الجديدة.

حيث شهدت قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، طفرة تنموية غير مسبوقة، فمنذ إطلاق مبادرة حياة كريمة توالت الإنجازات في خدمات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة.

وتنوعت مشروعات "حياة كريمة" في قرى مركزي الصف وأطفيح ما بين عمارات سكنية ووحدات اجتماعية ومجمعات خدمات حكومية ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، ومحطات معالجة، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف سرفيس.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 924 مشروع لخدمة حوالى 850 ألف مواطن، والتى تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وشملت الانتهاء من عدد 102 مشروع بقطاع التعليم و43 مشروع بقطاع الشباب والرياضة و11 مجمع حكومى بالقطاع الخدمى و11 مجمع زراعى متكامل بالقطاع الزراعى و33 مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف و6 نقاط شرطية.

وأشار محافظ الجيزة إلى وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90% بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارٍ إنجاز 6 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية و8 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعى، كما تم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتى سيكون لها أثرًا كبيرًا فى التيسير على مواطنى قرى حياه كريمة وتسهيل سبل المعيشة.