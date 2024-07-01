نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع من شركة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عن خطوات التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع.

وذلك في إطار حملة "اعرف أكتر"، التي أطلقتها الشركة لتعزيز وتنمية الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، وإثراء المعرفة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية التي تحمل العديد من الرسائل المعرفية والتوعوية الهامة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة، في 7 خطوات كيفية التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع، على النحو التالي:

1- وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة قبل الذهاب إلى مركز الشحن.

2- وضع الكارت بعد الشحن داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة لتنزيل الرصيد.

3- وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر 3 مرات متتالية لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد.

4- لمعرفة عدد الأمتار المستهلكة خلال الفترة يجب الضغط على الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة على الاستهلاك في نهاية كل شهر.

5- يوجد استدامة خدمة شهرية وتختلف باختلاف كمية الاستهلاك ونوع النشاط وتتم المحاسبة حسب التعريفة المعتمدة.

6- عند وصول رصيد الشحن لـ20% من قيمة آخر شحن يحدث ضعف للمياه للإنذار ويتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة مرة أخرى.

7- يتم الشحن من خلال مراكز الشحن بالشركة أو منافذ شركات الدفع الإلكتروني.

يُذكر أن الحملة تستعرض ضمن خدماتها المواقع الجغرافية لكافة أماكن مراكز خدمة العملاء بنطاق خدمة الشركة، حيث يتم الإتصال مباشرةً بخرائط ‫Google Maps لتحديد مسار الوصول إلى مركز الخدمة، وكذا مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، ومنافذ خدمات السداد الإلكتروني، وإلقاء الضوء على مميزات تلك العدادات، وكيفية التعامل معها، وخطوات التقديم على عداد المياه مسبق الدفع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.‬