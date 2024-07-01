عاجل- منح الدرجة كاملة لثلاثة أسئلة..وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل تقرير اللجنة الفنية لمراجعة امتحان الفيزياء

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أحمد جودة - القاهرة - منح الدرجة كاملة لثلاثة أسئلة ..وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل تقرير اللجنة الفنية لمراجعة امتحان الفيزياء

استجابةً لشكاوى الطلاب بشأن صعوبة بعض أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارات عاجلة انصافًا للطلاب وتخفيفًا من حدة التوتر الذي انتابهم بعد الامتحان.

لجنة فنية مراجعة امتحان الفيزياء كاملًا

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، شادي زلطة، أن الوزير الدكتور طارق شوقي وجه بتشكيل لجنة فنية مختصة لمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة بدقة وعناية، وذلك حرصًا من الوزارة على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتقييمهم بشكل عادل.

قرارات اللجنة الفنية لمراجعة امتحان الفيزياء

وبناءً على تقرير اللجنة الفنية، تم اتخاذ القرارات التالية:

منح الدرجة الكاملة لثلاثة أسئلة هي محل الشكوى من الطلاب، وذلك ضمانًا لحصول جميع الطلاب على حقهم في التقييم العادل.

تحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين آخرين، مما يعني حصول الطالب على الدرجة الكاملة حتى لو أجاب بإحدى الإجابتين الصحيحتين.

وأكد زلطة أن هذه القرارات تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على مصلحة الطلاب ودعمهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم وعادل.

وبين زلطة أن 90% من أسئلة الامتحان وردت بنفس الأفكار في امتحانات الأعوام الثلاثة الماضية، وأن الامتحان تم تصميمه وفقًا لمواصفات علمية دقيقة تراعي مستويات الطلاب المختلفة ودرجات صعوبة متفاوتة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب جميع ملاحظات الطلاب وأولياء الأمور، وتعمل على معالجتها بجدية وسرعة، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب تُمكنهم من تحقيق أفضل النتائج.

وتأتي هذه القرارات لتؤكد حرص وزارة التربية والتعليم على الإنصاف والعدالة في تقييم طلاب الثانوية العامة، وأنها تقف دائمًا إلى جانبهم وتدعمهم في مختلف المراحل التعليمية.

قرارات اللجنة في مصلحة الطلاب



وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الإجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحة للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.



