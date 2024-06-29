نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغلى "كوباية شاي" في العالم.. رحيل أنتوني موديست من الأهلي بعد رحلة فاشلة بـ100 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بكوب شاي وعلى أنغام “أنا هويت وانتهيت” للفنان سيد درويش، قدّم النادي الأهلي مهاجمه الفرنسي أنتوني موديست إلى جماهيره في إعلان يحمل روح العشرينيات من القرن الماضي، للمهاجم صاحب الـ36 عامًا، وذلك في صيف العام الماضي، إلا أن اللاعب “عمره” كان قصيرًا بقميص الفريق الأحمر ليرحل بعد موسم واحد فقط.

موديست صفقة “مخيبة للآمال" بمبالغ ضخمة

تعاقد النادي الأهلي، مع الفرنسي أنتوني موديست خلال صيف 2023 قادمًا في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر، وذلك بعد رحيله عن صفوف فريقه السابق، بوروسيا دورتموند.

منح السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، الفرصة لأنتوني موديست للمشاركة والتأقلم مع الفريق إلا أن اللاعب لم ينجح في نيل ثقة جماهير القلعة الحمراء خلال مشاركاته في ظل “ثِقل” حركته في الملعب وإهداره للفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

واضطر النادي الأحمر للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في يناير الماضي، ليتراجع الفرنسي موديست في ترتيب المهاجمين ويصبح بديلًا في حسابات المدرب كولر.

وشارك أنتوني موديست في 31 مباراة رفقة فريق الأهلي، في كافة البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه، وحصد مع “المارد الأحمر” ألقاب؛ دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي.

موديست يرحل عن الأهلي

رفض مسؤولو الأهلي، طلب السويسري كولر بتمديد عقد موديست لكي يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم في أغسطس، ليغادر اللاعب مع انتهاء مدة عقده في 30 يونيو الجاري.

ويرى مسؤولو الأهلي، أنه لا فائد من استمرار موديست بالقميص الأحمر في ظل عدم تقديمه للمستوى المأمول منه، وأيضًا عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في وجود خيارات هجومية أخرى مثل وسام أبو علي ومحمود كهربا.

موديست صاحب أغلى كوباية شاي في العالم

يغادر موديست، صفوف الأهلي بعد تجربة فاشلة لمدة 8 أشهر أحرز خلالها 6 أهداف وحصل على 1.5 مليون دولار قيمة تعاقده، أي ما يعادل 72 مليون جنيه مصري.

وتقاضى موديست، مبلغ 250 ألف دولار بموجب بنود ضمن عقده مع الأهلي، بعد الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا 2024 والتأهل إلى كأس العالم، بما يعادل 12 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الإقامة والسيارة الخاصة، وبالتالي فالصفقة كلفت خزينة النادي مبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.