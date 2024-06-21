على خطي ولاد رزق والنادي الأهلي.. محمد أنور يروج لفيلم "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد أنور لفيلم “جوازة توكسيك” عبر مواقع الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك على خطى فيلم “ ولاد رزق ٣” وإعلان القاضية للاعبين النادي الأهلي حيث علق من خلال فيديو “ لو ولاد رزق جابوا لاعبين النادي الأهلي فاحنا جيبنا نجوم العالم عشان يعملوا إعلان جوازة توكسيك يوم ٣/٧ في مصر وكل الوطن العربي، يارب ربع حظ ولاد رزق ٣ ”.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قام بمشاركة الفيديو وعلق عليه “جميل وربنا يوفقكم ان شاء الله ”

محمد أنور

أبطال فيلم “ جوازة توكسيك”

يشارك في بطولة فيلم “ جوازة توكسيك ” ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.