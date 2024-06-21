فن ومشاهير

على خطي ولاد رزق والنادي الأهلي.. محمد أنور يروج لفيلم "جوازة توكسيك"

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القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد أنور لفيلم “جوازة توكسيك” عبر مواقع  الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك على خطى فيلم “ ولاد رزق ٣” وإعلان القاضية للاعبين النادي حيث علق من خلال فيديو “ لو  ولاد رزق جابوا لاعبين النادي الأهلي فاحنا جيبنا نجوم العالم عشان يعملوا إعلان  جوازة توكسيك يوم ٣/٧ في مصر وكل الوطن العربي، يارب ربع حظ ولاد رزق ٣ ”.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قام بمشاركة الفيديو وعلق عليه “جميل  وربنا يوفقكم ان شاء الله ” 

محمد أنور 

أبطال فيلم “ جوازة توكسيك” 

يشارك في بطولة فيلم “ جوازة توكسيك ” ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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