نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المهندس يتصدر تريند X بأغنية «لو زعلان» من فيلم «جوازة توكسيك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر النجم ماجد المهندس التريند الأول على موقع التدوينات القصيرة (X) تويتر سابقا، من خلال طرح أحدث أعماله الغنائية باسم «لو زعلان» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى المنصات الرقمية المختلفة ضمن الحملة الترويجية لفيلم «جوازة توكسيك» بطولة النجمة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم تمهيدًا لإطلاقه مطلع يوليو القادم بدور العرض السينمائية.

وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية وشاركوا الفيديو عبر الحسابات المختلفة وخلال ساعات معدودة أصبح هاشتاج (#ماجد_المهندس_لوزعلان) الأول على موقع التدوينات القصيرة في مصر.



أغنية «لو زعلان» من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ومن ألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وتسجيل صوت ماجد مهندس عمر صلاح وجيتار مصطفي نصر وطبلة أحمد عيادي وأكورديون وائل النجار وصولو كيبورد محمود شاهي وتسجيل ياسر انور استوديو 5 ومن إنتاج محمد حامد وتوزيع حصري "ورنر ميوزك" وهي التجربة الأولى للمهندس باللهجة المصرية في فيلم سينمائي.

*كلمات أغنية لو زعلان*

قولوله لو زعلان

البحر أهو مليان

يشرب على قد ما يقدر منه عشان مش ناقصه جنان

قولوله دلعه ده زاد

غاوى ليه دلع عناد

فى دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد.