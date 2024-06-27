نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دانا عاصي الحلاني تخطف الأنظار أثناء حفل خطبتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت دانا عاصي الحلاني في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها، حيث شاركت “دانا “ جمهورها بمجموعة من صور الحفل واختارت فستانًا من مجموعة المصمم اللبناني جورج حبيقة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ”إنستجرام”.



تميز الفستان بلونه البنفسجي الفاتح الذي يعتبر موضة حاليًا في فصل الصيف. فستان طويل مع أكمام قصيرة، ومطرز مع لمسة ذهبية أعطته بعض التميّز. اللوك أنيق ويليق بحفلات الخطوبة، وأكملت إطلالتها بصندل عالٍ.





ابتعدت دانا الحلاني عن التسريحات المبالغ فيها، وأطلت بتسريحة بسيطة نفذها مصفف الشعر المعروف طوني المندلق. جمع مقدمة الشعر إلى الخلف وترك الحرية لشعرها الطويل الذي انسدل على كتفيها.

أما من ناحية الجمالية، اعتمد خبير المكياج على الألوان الصيفية وتدرجات البنفسجي التي تتناسب مع الفستان.



تعليقات الجمهور على منشور دانا عاصي الحلاني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يتمم على خير، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا يارب، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن دانا تفوقت على نفسها واتجهت نحو عالم الطبخ وتستقر في فرنسا حيث درست وتعمل هناك.



