نوستالجيا.. سر اعتزال هدى رمزي وعلاقتها بالشيخ الشعراوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والتحدي، ونسمع دائما عن ظاهرة اعتزال الفنانات، ولا نعرف الأسباب، ومن ضمن الفنانات الذين اعتزلوا على الساحة الفنية الفنانة المعتزلة هدى رمزى.



ويبرز دوت الخليج الفني حكاية هدى رمزى وسر اعتزالها للفن

نشأة هدى رمزي



ولدت "هدى" في 10 نوفمبر عام 1058، وسط أسرة فنية، فوالدها هو المخرج الكبير حسن رمزي، أما شقيقها هو المنتج محمد رمزي.

درست في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتليفزيون، وعقب التخرج قررت احتراف التمثيل، والحقيقة أنها لم تجد أية صعوبة في العمل، إذ مهدت لها أسرتها الطريق في السينما والتلفزيون، وخلال فترة قصيرة كانت واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر.



زيجات هدى رمزي

تزوجت هدى رمزي 6 مرات، الأولى من شخص يدعى "خالد" وحدث الانفصال بسبب اختلاف الطباع، والثانية من رجل الأعمال طه غانم، أما الثالثة فكانت من محام اسمه سمير عيسى.

وعقب فشل التجربة الثالثة، كررت الزواج للمرة الرابعة من رجل الأعمال مصطفى البليدي، وانفصلت عنه بعد عام واحد، كما خاضت تجربة الزواج للمرة الخامسة من شخص اسمه محمد عيسى، وفي عام 1999 تزوجت للمرة السادسة من لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي شريف عبدالمنعم.





أبرز المحطات الفنية لـ هدى رمزي



نجحت هدى رمزي في الكثير من الأعمال الفنية حيث وصل رصيدها في السينما إلى 12 فيلما أهمها "بئر الخيانة، واغتصاب، وجري الوحوش، والرداء الأبيض، وعصر الذئاب، غيرها من الأعمال ".



و شاركت في بطولة العديد من المسلسلات هي "الزوجة تعرف أكثر، وأحلام الفتى الطائر، والحب وأشياء آخرى، وبنت الأيام، والسمان والخريف، وعلي الزيبق، وبلاغ للنائب العام، والنساء يعترفن سرا"، مسلسل "الصديقان".



حقيقة التقائها بالشيخ الشعراوي

كشفت هدى خلال تصريحات تلفزيونية عن علاقتها بالشيخ الشعراوي قائلة:" لم أرتد الحجاب، فضلت الاحتشام فقط، كنت أضع غطاء على رأسي ويظهر جزء كبير منه، وتخليت عن هذا الغطاء بعد 25 سنة، وليس لي علاقة بالشيوخ، ولم ألتق الشيخ الشعراوي طيلة حياتي".