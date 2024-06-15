ركن الحج الأعظم.. حجاج بيت الله في مشعر عرفات (صور)

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية مشاهدا وصوار لضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات.







وفى هذه اللحظات يقف الحجاج على جبل عرفات يؤدون ركن الحج الأكبر، مرددين :"لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك"..

جاء الحجاج من كل فج عميق ليقفون على جبل عرفات؛ رافعين أيديهم إلى السماء، داعين الله عز وجل أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يغفر الله ما تقدم وما تأخر من ذنبهم.