القاهرة الإخبارية: جالانت يزور أمريكا قريبا للمرة الثانية خلال الحرب في غزة

جدة - نرمين السيد - جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت سيزور الولايات المتحدة قريبا للمرة الثانية خلال الحرب في غزة.





وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن زيارة جالانت لأمريكا لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين بإدارة بايدن.

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