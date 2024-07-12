توقعات برج الميزان لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الميزان لشهر يوليو 2024

في هذا الشهر تكثر الانفعالات والأحداث، وتنقلب أوضاعك ما بين جيد ومربك فالكواكب المتواجدة بالسرطان بمنزلك العاشر تخلق أمامك بعض العراقيل سواء بسوء تنظيم أو اتصال أو بإجراءات لا تروق لك. وربما بعض المنافسات والمسؤوليات الضاغطة بالعمل ومع المحيط. وهذا ما يدعوك للانتباه والترقب ودراسة كل الاحتمالات والاهتمام بأدنى التفاصيل.

هذا لا يعني بأن الأمور سلبية بالمطلق فأنت قادر على محاصرة كل أمر سيئ إذا تكيفت مع الأوضاع، وابتعدت عن التحديات حيث يشكل تاريخ ٥ بداية لمرحلة أو وضع مهني مختلف عن ذلك.

بعد ذلك، تبدأ باستعادة سيطرتك على الأوضاع، وربما تواجه خياراً لا بد منه أو قرار أو تغيير مفاجئ، ولكنك تستطيع التصرّف إذا ابتعدت عن الارتجال بطرق فجّة.

المريخ بالثور يدفعك لحسم علاقة رسمية بحياتك أو ربما يخلق بعض الخلافات بشراكات أو ملفات مالية، ولكن بعد تاريخ ٢٠ ينتقل لمكان أكثر راحة، ويحررك من الضغوط، ولكن يدفعك لبعض المغامرات العاطفية الغير محسوبة، فقد تجذبك بعض النزوات والإغراءات مع أشخاص من بيئات مختلفة، وربما بعيدة عنك.

أيضا عطارد يشكل لك دعماً من بداية الشهر، فقد يتيح أمامك إنشاء العلاقات والتعارف والسفر لو رغبت وتحريك بعض الملفات الإدارية والحصول على موافقات.

بالأيام الأخيرة من الشهر، يتزامن وصول الشمس لموقع مريح ومناسب مع اكتمال القمر بمنزلك التاسع؛ مما يشير لنهاية مرحلة أو قرار أو ربما موضوع عائلي أو عاطفي مرتبط بك أو بأحد أولادك. فقد بهذا الشهر الأمور العائلية تحتاج لعناية فزحل متراجع ونبتون أيضاً؛ مما يثير بعض القضايا القديمة او المسؤوليات العائلية.

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