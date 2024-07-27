أردوغان يطالب الرئيس الفلسطيني بالاعتذار بعد رفضه حضور البرلمان التركي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 10:33 مساءً - طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالاعتذار بعد رفضه إلقاء كلمة في البرلمان التركي بشأن الحرب في غزة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه وجّه دعوة إلى نظيره الفلسطيني، محمود عباس، لإلقاء كلمة في البرلمان التركي بشأن الحرب في غزة، ولكنه لم يلبّ الدعوة.

وقال في اجتماع المنظمات غير الحكومية وممثلي القطاعات في أنقرة: "بعض الأحزاب السياسية في تركيا تقول إنه على الحكومة أن تدعو الرئيس الفلسطيني لزيارة تركيا وتجعله يتحدث في البرلمان، ومن قال إننا لم ندعوك؟".

عباس لم يحضر رغم أننا دعوناه

وتابع: "نأسف للسيد عباس الذي لم يحضر رغم أننا دعوناه، وعليه أن يعتذر لنا أولا، لقد دعوناه لكنه لم يأت، ونحن ننتظر، دعونا نرى ما إذا كان يمكنه القدوم"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وانتقد الرئيس التركي إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن، خلال الأيام الماضية، وتلقيها إشادة من جانب الحاضرين.

وأكد أردوغان أن "فرش السجادة الحمراء لشخص مثل نتنياهو، والذهاب إلى أبعد من ذلك والتصفيق لأكاذيبه حتى تورمت أيديهم، هو هفوة عقلية كبيرة لأمريكا".

وتابع: "قبل بضعة أيام، شاهدنا جميعا تلك المشاهد المشينة داخل مجلس النواب الأمريكي معا، وبصراحة، لقد شعرنا بالخجل نيابة عن الإنسانية مما رأيناه هناك".

وواصل الرئيس التركي في كلمته: "عندما نرى الناس يشيدون بقتلة 40 ألف بريء، فإننا لا نقلق على الإنسانية فحسب، بل على مستقبلنا أيضا"، وأردف: " “من يستطيع أن يضمن أن أولئك الذين دمروا غزة اليوم لن يحولوا أعينهم القذرة إلى الأناضول غدا".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، بأن يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو اليوم الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" في التاريخ.

وفي خطاب له أمام مجلس الكونغرس الأمريكي، ، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.

العمليات العسكرية الإسرائيلية

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.