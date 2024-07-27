سوريا تطالب بوقف أنهار الدماء الفلسطينية ومنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 09:35 مساءً - أعربت سوريا عن إدانتها 'للمذابح اليومية' التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف أنهار الدماء الفلسطينية، ومنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من المجازر ومحاسبة قادتها.

وزارة الخارجية السورية

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: 'ارتكبت عصابات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة صباح هذا اليوم في مدرسة خديجة في دير البلح والتي تؤوي مئات الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم عدة مرات من منازلهم في أنحاء أخرى من قطاع غزة لقد ذهب ضحية هذه المجزرة العشرات من الشهداء الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، يضافون إلى حوالي أربعين ألف شهيد فلسطيني قتلتهم 'إسرائيل' منذ بدء عدوانها على قطاع غزة قبل حوالي 295 يوما'.

وأضافت: 'لقد أصبح قطاع غزة مكانا لأفظع الجرائم المرتكبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، حيث تقوم قوات الإجرام الصهيونية بارتكاب الفظائع من قتل وتدمير لكل شيء في قطاع غزة، وذلك لسبب وحيد وهو تطلع الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وبناء دولته على أرضه'.