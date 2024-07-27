"8 سنين حب وكفاح".. هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى زواج الفنانة هبة مجدي بالفنان محمد محسن، فاحتفلت هبة بعيد زواجها الثامن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وشاركت هبة مجدي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو، وعلقت: «8 سنين حب وكفاح وتعب وفرح وأيام حلوة وأيام صعبة وعقبال باقي السنين اللي جايه ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظكم جميعًا».

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل المداح- أسطورة الوادي والذي قدمت من خلاله شخصية رحاب وهى زوجة صابر الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، وقدمت هبة مجدي شخصية رحاب بدلًا من الفنانة نسرين طافش التي قدمت نفس الدور في الجزء الأول من العمل، وقد حقق الجزء الرابع من مسلسل المداح الذي يحمل عنوان أسطورة الوادي نجاحا جماهيريا كبيرا كعادة سلسلة المداح وتصدرت معظم حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه طوال موسم شهر رمضان الكريم.

أبطال مسلسل المداح الموسم الرابع

شارك في مسلسل المداح في موسمه الرابع عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، دياب، مي سليم، حنان يوسف، حمزة العيلي، أشرف ذكي، وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.