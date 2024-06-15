من السنة.. فضائل صيام يوم عرفة

يحرص عدد كبير من المسلمين على صيام يوم عرفة، لما له من فضائل كثيرة، مع قيام البعض ببدء الصوم منذ بداية العشر الأوائل من ذي الحجة.





يوم عرفة

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، رافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل دعائهم في هذا اليوم، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يتباهي بالحجاج أمام الملائكة.

فضل صيام يوم عرفة

وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله يكفِّر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده، بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث.

وروى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عموماً، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.

أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر.

أدعية يوم عرفة

"اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللّهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي".

"اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر".

"اللّهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح".