«لبيك اللهم لبيك».. دعاء لكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام (فيديو)

أوضح الدكتور محمد عبوده، مقدم البرامج بقناة الناس، خلال ظهوره مع أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر التغطية الخاصة لقناة الناس ليوم عرفة بالأراضي المقدسة، دعاءً لكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام.





دعاء لكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام

دعاء لكل مشتاق للحج

وقال عبوده: "قف بين يدي الله وقل: (يارب أريد أن ألقاك في بيتك الحرام)".

وأضاف عبوده: "يارب ونحن في بيت الله الحرام وفي بلد الله الحرام وفي شهر الله الحرام وفي منسك حرام، يارب أعطي لكل مشتاق ما يشتاق، يارب أجمعهم معنا في عرفات ولا تحرمنا من هذا الموقف سنوات عديدة، نحن وأحبابنا وأصدقائنا وأخواننا وكل من يسألك، اللهم أعطى كل سائلًا سؤله.

وتابع: "يارب من أراد حج بيتك الحرام، ونعلم أن هناك الآلاف بل الملايين من المسلمين يطمعون إلى أن يقفوا معنا هذا الموقف حبسهم العذر، اللهم أكتب لهم الأجر كاملًا غير منقوصًا إنه لا ينقص من خزائنك ولا يقلل من عطائك أنت ذا الفضل العظيم، اللهم إن نسألك أن تمن عليهم بمثل أجرنا، اللهم أعطي لأهل مصر وأهل العالم وللمسلمين في كل بقاع الدنيا، مثل أجر الحجاج والمعتمرين".

سبب تسمية سورة في القرآن باسم الحج

وكانت قناة الناس قد نشرت مقطع فيديو أيضًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، يوضح سبب تسمية سورة في القرآن الكريم باسم الحج.

وجاء في الفيديو أن العبادة التي تحرك من المشاعر وتغير الإنسان تغييرًا كليًا هي رحلة الحاج، تلك الرحلة المباركة التي نشاهد خلالها الحجيج وهم يصطفون في الحر الشديد، يدعون الله ويبتهلون ويتنقلون من منسك إلى منسك ومن شعيرة إلى شعيرة، ومن فريضة إلى فريضة، ففريضة الحج تجمع كل العبادات، ففيها من الصوم والصلاة والذكر وشهادة إن لا إله إلا الله وإن محمد عبده ورسوله.

وتتميز فريضة الحج رغم أنها لا تجب إلا مرة واحدة في العمر ولا تجب إلا على المستطيع، إلا إنها قادرة بفضل الله سبحانه وتعالى أن تغير مسار الإنسان وحياته ومصيره.

ويجد من يتأمل أن سورة الحج تأتي بين سورتي "الأنبياء والمؤمنون"، وكأنها رسالة من الله تبارك وتعالى حملها الأنبياء للمؤمنين.