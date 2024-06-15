لماذا خص الله الحج بسورة تحمل اسمه في القرآن دون غيره من العبادات؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - خصّ الله عز وجل فريضة الحج بسورة تحمل اسمه في القرآن الكريم دون غيره من العبادات.





سبب تسمية سورة الحج

ونشرت قناة الناس مقطع فيديو عير صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، يوضح سبب تسمية سورة في القرآن الكريم باسم الحج.

وجاء في الفيديو أن العبادة التي تحرك من المشاعر وتغير الإنسان تغييرًا كليًا هي رحلة الحاج، تلك الرحلة المباركة التي نشاهد خلالها الحجيج وهم يصطفون في الحر الشديد، يدعون الله ويبتهلون ويتنقلون من منسك إلى منسك ومن شعيرة إلى شعيرة، ومن فريضة إلى فريضة، ففريضة الحج تجمع كل العبادات، ففيها من الصوم والصلاة والذكر وشهادة إن لا إله إلا الله وإن محمد عبده ورسوله.

وتتميز فريضة الحج رغم أنها لا تجب إلا مرة واحدة في العمر ولا تجب إلا على المستطيع، إلا إنها قادرة بفضل الله سبحانه وتعالى أن تغير مسار الإنسان وحياته ومصيره.

ويجد من يتأمل أن سورة الحج تأتي بين سورتي "الأنبياء والمؤمنون"، وكأنها رسالة من الله تبارك وتعالى حملها الأنبياء للمؤمنين.