مواعيد صلاة عيد الأضحى في القاهرة

جدة - نرمين السيد - صلاة عيد الأضحى المبارك

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2024، ويتساءل الكثيرون عن مواعيد صلاة العيد في محافظة الجمهورية، بعد أنَّ أعلنت دار الإفتاء عن موعد أول أيام العيد غدا الأحد 16 يونيو.





وتصدر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات عمليات البحث الأيام الماضية، إذ إن عيد الأضحى 2024 هو العيد الثاني للمسلمين في ذات العام. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القاهرة: 6:18 صباحًا. كيفية صلاة عيد الأضحي 2024 تتكون صلاة عيد الأضحى 2024 من ركعتين، مماثلة للصلوات العادية، ولكنها تختلف في عدد التكبيرات. ما هي تكبيرات عيد الأضحى المبارك؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

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