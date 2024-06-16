عادات وأكلات شهيرة في أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - يعتاد الأفراد عند الاحتفال بأول أيام العيد على بعض العادات التي تزيد من مشاعر البهجة عند الاحتفال بعيد الأضحى.





عادات أساسية في العيد

وتبدأ الاحتفالات في صباح يوم العيد من خلال مشاركة الأبناء والآباء والأصدقاء للذهاب إلى المساجد للتهليل والتكبير في صلاة العيد.

وبعد صلاة العيد يبدأ الأفراد في تقديم العيدية للأبناء وشراء الألعاب لهم لشعورهم بالبهجة في بداية اليوم.

ويعتاد عدد من الأفراد على ذبح الأضحية عقب الخروج من صلاة العيد، لتناول الكبدة في وجبة الإفطار.

أكلات العيد

وتشتهر بعض الأكلات في أول أيام عيد الأضحى، والتي تعتاد البيوت على طهيها لتناول وجبة الإفطار والغداء أبرزها الكبدة وفتة العيد.

وهناك بعض الأكلات الأخرى التي يتناولها الأفراد منها اللحم والكفتة المشوية التي يتم تناولها بعد شويها في العزومات.

كما يتناول الأفراد في أيام عيد الأضحى: الممبار والطحال والفشة وذلك ما يسمى بـ "الحلويات"، وهي من الوجبات المفضلة للكثير في عزومات العيد.

ويتبادل الأقارب والأصدقاء الزيارات، لتناول وجبة الغداء وحلويات العيد، والذهاب للتنزه في الحدائق لقضاء وقت ممتع في أيام عيد الأضحى.