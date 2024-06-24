لطلاب الثانوية العامة.. مشروبات تقوي ذاكرتك وقت المراجعة

جدة - نرمين السيد - يحتاج طلاب الثانوية العامة خلال الأيام الحالية إلى مزيد من التركيز والانتباه للأداء الجيد في الامتحانات.





طلاب الثانوية العامة

ويحرص طلاب الثانوية العامة وقت المراجعة على الاهتمام بالانتباه والتركيز للاسترجاع الجيد للمواد.

وكشف الخبراء عن عدد من المشروبات المهمة التي يفضل الاستعانة بها لتقوية الذاكرة وقت المراجعة.

مشروبات لتقوية الذاكرة

ومن بين المشروبات التي تقوي الذاكرة وقت فترة الامتحانات، والتي يمكن الاستعانة بها في مختلف الأوقات:

-ماء جوز الهند:

يعد ماء جوز الهند من المشروبات الطبيعية التي تلعب دورا مهما في ترطيب الجسم وزيادة مستوى التركيز، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الإلكتروليتات المسؤولة عن الحفاظ على مستويات الطاقة.

ويتوفر بماء جوز الهند نسبة من السكر الطبيعي والفيتامينات والمعادن اللازمة لتغذية الدماغ وتعزيز التركيز.

-الشاي الأخضر:

يلعب الشاي الأخضر دورا مهما في زيادة مستوى الدوبامين بالدماغ وتحسين التركيز، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى مادة الكافيين التي تمد الجسم بالطاقة.

-خل حمض التفاح:

يساعد خل التفاع في زيادة مستوى التركيز، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروبيوتيك، المسؤول عن تحسين عملية الخضم وتقليل الالتهابات بالجسم وزيادة مستوى التركيز والانتباه.

-عصير البنجر:

يساهم البنجر في زيادة مستويات التركيز والانتباه أثناء وقت المراجعة، حيث يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات المسؤولة عن تعزيز تدفق الدم للدماغ، مما يساعد في التركيز حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات وغيرها من العناصر المسؤولة عن تغذية الدماغ.