يشبه البشر.. اليابان تصنع «روبوتا» بمظهر مريب نابض بالحياة (صور)

وقام البروفيسور شوجي تاكيوشي قائد البحث بالمختبر، بابتكار الروبوت وهو قادر على المشي باستخدام الأنسجة العضلية البيولوجية واللحوم المزروعة في المختبر والطباعة ثلاثية الأبعاد والجلد الهندسي، الذي يمكنه الشفاء من تلقاء نفسه.
وقال البروفيسور: "توصلنا لمحاكاة المظهر البشري إلى حد ما، من خلال إنشاء وجه بالمادة السطحية نفسها والبنية المماثلة لتلك الموجودة لدى البشر"، ويتم تصنيع "أنسجة الجلد المهندسة" عن طريق أخذ عينة من خلايا الجلد البشرية وزراعتها في المختبر.
وقال المعد المشارك، من جامعة هارفارد: "الجلد المزروع للروبوت له تركيبة تشبه إلى حد كبير جلد الإنسان نفسها، ويُستخدم أيضًا كمواد ترقيع لدى الأشخاص الذين يعانون من حروق أو إصابات شديدة".
أوضحت الدراسة أن الجزء الأصعب تمثّل في جعل الجلد يلتصق بوجه آلي، مصنوع من مادة صمغية على أساس الأكريليك.
وكان فريق البحث استخدم مادة خاصة للالتصاق تسمى "هلام كولاجين"، وأحدثوا ثقوبا خاصة في وجه الروبوت، ما ساعد طبقة الجلد المزروعة في المختبر على التماسك.
وأشار الخبراء إلى أن التحدي التالي يتمثل في خلق مجموعة من التعبيرات الشبيهة بالبشر من خلال دمج المحركات المتطورة، الشبيهة بالعضلات، داخل الروبوت.
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