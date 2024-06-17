جوجل تطرح تحديثا جديدا لإرسال الاجتماعات المسجلة بدقة عالية

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة جوجل عن طرحها لخدمة جديدة تحمل اسم "Google Meet" لتوفير فيديو عالي الدقة عند تسجيل الاجتماعات والأجهزة.





وأشارت جوجل إلى أنه من خلال التحديث الجديد يتم السماح بتسجيل الاجتماعات بجودة عالية في تطبيق "Meet".

ولفتت التقارير إلى أن جوجل تسعى لزيادة الحد الأقصى لدقة بث الفيديو الخاص بالسماعة من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل، وأضافت أنه بالرغم لدعم "Meet" بتجسيل بدقة 1080 بيكسل للمحتوى إل أنها لم تتوفر لموجز الفيديو الخاص بالمتحدث حتى طرحت الشركة تلك الميزة.

ويسمح التحديث الجديد بتقديم فيديو عالي الدقة للاجتماعات المسجلة، كما يوفر القدرة على إرسال فيديو عالي الدقة عبر أجهزة الكمبيوتر بدقة عالية تبلغ 1080 بيكسل.

وأوضحت الشركة أنه لا يتم إرسال الفيديو إلا بعد تمكين التسجيل، كما يتم عبر "Google Meet" بضبط الدقة تلقائيا في حالة تقييد الجهاز بعرض النطاق الترددي.