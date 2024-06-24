متى تكون الرضاعة سببًا في تحريم الزواج؟.. الدكتورة هند حمام تجيب (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتورة هند حمام
زواج الإخوة في الرضاعة
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "حواء"، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "إن كل من اجتمع على الرضاعة من إمراة اصبحوا أخوة، من الرضاعة، وكل من أرضعت غيرها بالشروط المتحققة وتكون في مده العامين ويكون 5 رضعات مشبعات متفرقات فثبتت بينها المحرمي بينها وبين من أرضعته يعني أصبحت هي أمه من الرضاعة وكذلك أولادها كلهم أصبحوا أخواته من الرضاعة".
وأضافت: "في آية قرآنية جميلة، في سورة النساء ذكرت المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع، فى قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا).
وأوضحت: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا عن السيده عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها زوجه حضره سيدنا النبي بتروي لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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