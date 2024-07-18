لتخفيف الشعور بالحر.. 5 مشروبات منعشة في الصيف

جدة - نرمين السيد - عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، يحتاج الأفراد إلى الاستعانة بالمشروبات المنعشة والمرطبة للجسم لتخفيف حرارته.





ولتخفيف الشعور بالحر وتحسين الحالة المزاجية، يمكن الاستعانة ببعض المشروبات المثلجة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة. وكشف الخبراء عن بعض المشروبات المهمة لتحسين الحالة المزاجية في الطقس الحار: -عصير الفواكه: يتميز بغناه بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة اللازمة لتعزيز الشعور بالسعادة، ومنها الفراولة والتوت والبرتقال والمانجو وغيره. -الشاي المثلج: يساعد في الاستمتاع بالاسترخاء، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل الالتهابات. -القهوة المثلجة: تمد القهوة المثلجة متناوليها بالطاقة وزيادة التركيز بالإضافة إلى تأثيرها في تحسين الحالة المزاجية للفرد في الأجواءالحارة. -عصير البطيخ: يتميز بغناه بالفيتامينات المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة وتحسين الحالة المزاجية، لذا يجب شرب عصير البطيخ للحفاظ على رطوبة الجسم. -سموثي: يساهم في تعزيز الصحة ونشاط متناوليه، ويأتي بالفواكه أو الخضراوات والبروتين.

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