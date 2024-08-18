انت الأن تتابع خبر مشاعل الشحي: وقعت ضحية للخذلان والآسى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتية، مشاعل الشحي، عن معاناتها من الإكتئاب بسبب التغيرات التي طرأت عليها في مظهرها الخارجي، وصعوبة تعرف البعض عليها .



وأشارت إلى أنها مرت بالكثير من التجارب السيئة خلال الفترة الماضية لذا بدأت في اللجوء إلى تفضيل ذاتها وهو ما منحها مظهراً جيدا.



ولفتت المشهورة الإماراتية إلى أن ما مرت به جعلها تقتنع بضرورة العيش لنفسها بدلاً من تقديم الأشياء للآخرين، خاصة أنها تعرضت لصدمات من أشخاص مقربين منها، قائلة: "وقعت ضحية للخذلان والأسى".



وأوضحت مشاعل الشحي أن ما مرت غيرها كثيراً، ولكنها أصبحت شخص حذر للغاية في التعامل قائلة: "الأشياء التي مررت بها غيرتني وايد، أصبحت إنسانة انطوائية وحذرة مع كل من حولي، لأني اكتشفت أن كل من يضحك لي لا يعني أنه يحبني، ومو كل إنسان واقف معي في الأعراس والحفلات والأشياء الحلوة يحبني، ولا أراهم وقت أحزاني وهو الأهم" .