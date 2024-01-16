وزير الصحة يرعى تخريج دفعة شهادة الاختصاص السعودية بأكاديمية الدكتور الحبيب

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أحمد جودة - القاهرة - رعى وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، مساء اليوم، حفل تخريج "220" من دارسي برنامج شهادة الاختصاص السعودية، بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب بالرياض وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، والتي تبلغ قيمتها المالية مليون وخمسمائة ألف ريال، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

وبين الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالأكاديمية الدكتور عوض العمري، أن الأكاديمية تحرص على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات، حيث قامت بتنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصاتِ الصحية، ونجحت في تدريبِ أكثرَ من 3000 ممارسٍ صحي بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الأيرلندية، بالإضافة إلى 5 جامعات كندية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، فيما أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاثِ الخارجي.

وأعلن الدكتور العمري أن الخريجين سيتم توظيفهم مباشرة في مستشفيات المجموعة، مقدمًا الشكر للقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج الأكاديمية المتنوعة، خاصة وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

بعد ذلك شاهد معالي الوزير والحضور عرضًا مرئيًا عن أنشطة الأكاديمية، ثم أعلنت أسماء الفائزين بجوائز البحث العلمي وتكريمهم.

بعدها ألقى الخريج الدكتور فهد الشمري كلمة الخريجين، معبرًا فيها باسم زملائه عن سعادتهم بما حققوه من مستوى علمي، تلى ذلك مسيرة الخريجين، وأداء قَسم التخرج، وتوزيع الشهادات العلمية.

وفي ختام الحفل تم التقاط صور تذكارية للخريجين والباحثين مع معالي وزيري الصحة والتعليم وعدد من قيادات المجموعة.

وفي تصريح بهذه المناسبة أعرب رئيس إدارة المجموعة الدكتور سليمان الحبيب عن شكره لمعالي وزير الصحة على رعايته التي تأتي امتدادًا للاهتمام والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الطبي العام والخاص، من القيادة الرشيدة في إطار حرصها على صحة المواطن والمقيم في مملكتنا الغالية، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، اتساقًا مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله –

وأعرب عن اعتزازه بتتويج نخبة متميزة من خريجي برنامج شهادة الاختصاص السعودي ليكونوا إضافة نوعية للقطاع الصحي، منوهًا بتميز الباحثين المتوجين بالجائزة