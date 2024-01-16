نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين قصف أربيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف اليوم عددًا من المناطق في أربيل، وأودى بحياة عدد من المدنيين.

وعد أبوالغيط، في بيان له اليوم، أن هذا السلوك مستهجن وانتهاك مدان لمبادئ السيادة وحسن الجوار، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يُشكل تطورًا خطيرًا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة بالمنطقة.

وحذر الأمين العام من مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات، مجدِدًا تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها كافة، حفاظًا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين