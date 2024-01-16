نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد المؤتمر الصحفي الرسمي المصاحب لبطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقِد،اليوم،المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بنسختها الثالثة، الذي تستضيفه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في قرية الفرسان للفروسية، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، وتستمر حتى 20 يناير 2024.

وشهد المؤتمر حضور رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا، زياد السحيباني والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس ونائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المُعلِم ومسؤول الشراكات الإستراتيجية فهد الدوسري، حيث تحدثوا عن استعداداتهم واكتمال الجاهزية لهذه البطولة وسط حضور إعلامي من داخل وخارج المملكة بمختلف وسائل الإعلام.

ودُشْن خلال المؤتمر ملابس الفرق المشاركة، حيث حملت هذه الفرق أسماء أبرز المواقع والمحافظات التي تقع في نطاق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ومن أبرزها محافظة العُلا، وتيماء، وخيبر، وموقع دادان، بهدف تسويق تلك المواقع للعالم، وذلك بحضور عدد من اللاعبين.

كما تستهلّ منافسات البطولة غدًا بمواجهة فريقي السعودية وساب عند الساعة 1:15 ظهرًا تليها مواجهة فريق العُلا وفريق دادان عند الساعة 2:50 ظهرًا، فيما تستكمل منافسات الفرق الأخرى بعد غدٍ بلقاء فريقي تيماء وبنتلي عند الساعة 1:15 ظهرًا، بينما يواجه فريق خيبر نظيره فريق ريتشارد ميل في تمام الساعة 2:50 ظهرًا