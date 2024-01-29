خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة التعاونية 1445

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رياض - احمد صلاح - تعد خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة التعاونية من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة التعاونية للتأمين لعملاءها في المملكة من المواطنين والمقيمين، من أجل مساعدتهم في التعرف على وثيقة التأمين الطبي وتاريخ الانتهاء. لأنه لابد من وثيقة تأمين سارية للمقيمين بالمملكة لأنه يترتب عليها مجموعة من الأمور في إتمام عدد من الإجراءات الحكومية للحصول على التأشيرة والإقامة.

خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة التعاونية

يمكن لعملاء شركة التعاونية الاستعلام عن التأمين الطبي من خلال رقم الإقامة الخاص به من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول لموقع التعاونية للتأمين.

من الصفحة الرئيسية اختر الأفراد.

النقر على الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على أنا لست روبوت.

النقر على خيار دخول لحسابي والنقر على الخدمات الإلكترونية.

من ثم اختيار خدمة الوثيقة الإلكترونية واستعراض تفاصيل الوثيقة.

التعرف على تاريخ الانتهاء وكل المعلومات المتعلقة بها.

ما الخدمات الإلكترونية للأفراد التعاونية للتأمين

أولا سداد الاشتراكات.

ثانيًا تجديد التأمين.

ثالثًا متابعة التعويضات والمعلومات الشخصية.

رابعًا استعراض مقدمي خدمة الرعاية الصحية.

خامسًا تعديل طلب التأمين.

سادسًا طلب نسخة أصلية من التأمين.

سابعًا التعرف على خدمة الوثيقة التأمينية.

ثامنًا فحص وثائق التأمين.

التعرف على وقت انتهاء الوثيقة.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي

يمكن أيضًا الاستعلام عن التأمين الطبي من خلال الآتي: