انت الأن تتابع خبر رابط وخطوات دخول منصة مدرستي 1445 للمعلم.. وما هي خدمات المنصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر منصة مدرستي واحدة من منصات التعليم الإلكتروني التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة بهدف تعزيز تقدم العملية التعليمية للطلاب، وذلك بإتاحتها بصورة إلكترونية، فلقد أصبح بإمكان الطالب وولي الأمر والمعلم متابعة العملية التعليمية أون لاين، الأمر الذي يحد من إهدار الوقت والجهد، ومن ثم استغلاله في صميم العملية التعليمية.

خطوات دخول المعلم منصة مدرستي

يمكنك كمعلم دخول منصة مدرستي بصورة يسيرة باتباع التعليمات التالية بصورة دقيقة:

قم بالتوجه إلى منصة مدرستي “ هنا “. “.

“. انقر على تبويب “تسجيل الدخول للمعلمين” المتواجد أعلى الصفحة.

قم بالضغط على خيار “حساب Microsoft Office“

قم بكتابة بريدك الإلكتروني، ومن ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

انقر على خيار “تسجيل الدخول”.

وعقب اتباع كافة التعليمات السابقة سيكون بإمكانك استخدام الحساب داخل هذه المنصة والانتقال بين اللوحة المخصصة إلى المعلمين.

الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي